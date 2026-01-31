VIDEO Show și echilibru în Euroligă, competiție transmisă exclusiv de VOYO

Show și echilibru în Euroligă, competiție transmisă exclusiv de VOYO
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Rezultatele serii de vineri, 30 ianuarie, din Euroliga de Baschet.

Spectacolul și echilibrul au caracterizat ziua de vineri, 30 ianuarie, din Euroliga de baschet, competiție transmisă în exclusivitate de către VOYO. 

Echilibru în toate partidele de vineri din Euroligă

Monaco - Virtus Bologna 82-84 (30-22, 21-22, 14-18 și 17-22) a fost primul duel al serii, urmat de către Steaua Roșie Belgrad - Dubai 95-92 (34-14, 10-27, 24-20 și 27-31). 

Cea mai mare diferență de scor a fost înregistrată în Baskonia - Zalgiris Kaunas 102-91 (19-23, 27-22, 29-26 și 27-20). Confruntarea a fost, de asemenea, echilibrată până în sfertul patru, când gazdele au reușit să se desprindă.

Lyon - Panathinaikos 78-79 (17-15, 12-20, 17-20 și 32-24) a fost cea mai strânsă partidă de vineri seară, chiar ultima dintre cele patru transmise în exclusivitate de către VOYO.  

Starul serii a fost francezul Sylvain Francisco, cu 30 de puncte pentru învinșii de la Zalgiris Kaunas. 

Euroliga, competiția care dă ora exactă în baschetul european

Euroliga de baschet este un adevărat fenomen sportiv internațional, reunind, sezon de sezon, cluburi legendare precum Real Madrid, FC Barcelona, Olympiacos, Panathinaikos, Fenerbahçe sau Anadolu Efes, în meciuri urmărite de milioane de fani din întreaga lume. De-a lungul timpului, parchetul Euroligii a fost scena pe care au strălucit jucători excepționali precum Luka Dončić, Nikola Mirotić, Vasilije Micić, Shane Larkin sau Sergio Llull, nume care au transformat competiția într-un reper absolut de performanță și spectacol.

Playoff-urile Euroligii vor începe marți, 28 aprilie, și se vor desfășura până cel târziu miercuri, 13 mai. Cele opt echipe calificate – primele șase din sezonul regulat și cele două câștigătoare din Play-In – vor disputa patru serii de tip „cel mai bun din cinci meciuri”. Câștigătoarele seriilor vor obține calificarea în faza supremă a competiției. Punctul culminant al sezonului îl reprezintă Final Four-ul Euroligii 2026, programat în al patrulea weekend din luna mai. Semifinalele se vor juca vineri, 22 mai, iar marea finală, care va decide campioana sezonului 2025–2026, va avea loc duminică, 24 mai.

Prin includerea Euroligii în portofoliu, VOYO oferă publicului acces la un produs sportiv premium, cu audiență puternică, emoție autentică și un impact major pe scena sportului internațional. Toate fazele decisive, fiecare meci important și momentele care scriu istorie în baschetul european pot fi urmărite doar pe VOYO.

