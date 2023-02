Internaționalul suedez de origine congoleză Ken Sema a fost eroul lui Watford în meciul de luni din Championship (divizia secundă engleză), câștigat cu 3-2 în fața lui West Bromwich Albion, partidă în care a marcat de două ori, în minutele 23 și 78.

Mijlocașul în vârstă de 29 de ani și-a învins temerile după meci și a acordat un interviu, în condițiile în care el suferă de o tulburare de vorbire, balbism sau bâlbâială.

Născut în Norrkoping, Suedia, din părinți congolezi, Ken Sema are 14 selecții la naționala Suediei, pentru care a debutat în 2017 și cu care a evoluat la Euro 2020.

La Watford, pentru care a jucat și în Premier League, este legitimat din 2018. A fost împrumutat un sezon și la Udinese, în Serie A.

Watford’s Ken Sema suffers with a stutter, but he bravely came out and did the post-match interview last night... ❤️

This will really help a lot of people. Anyone who suffers with a stammer knows how hard and deflating it can be. Brilliant @Semaken! ???? pic.twitter.com/iHIWFxGexa