West Bromwich Albion și Watford au remizat luni seara, scor 1-1, în etapa a doua din Championship, liga secundă engleză.

Eroul meciului a fost atacantul lui Watford, Ismaila Sarr. Senegalezul în vârstă de 24 de ani a deschis scorul în minutul 12 cu un șut de la aproximativ 50 de metri!

West Brom a egalat în prelungirile primei reprize (Karlan Grant, 45+2), iar Sarr a avut ocazia în minutul 75 să aducă victoria oaspeților, însă a ratat o lovitură de la 11 metri!

Sarr, care are două sezoane jucate în Premier League cu Watford, este legitimat la clubul englez din 2019, după ce s-a remarcat în Ligue 1 la Metz și Rennes.

