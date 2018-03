Jucatori de la City, Liverpool si Arsenal in lotul pentru meciul cu Romania! Cum arata echipa Angliei U21!

Jucatorii lui Isaila au meci tare in Anglia, pe 24 martie! Partida e pe PRO X de la 22:15!

Jocul se va disputa pe stadionul lui Wolverhampton Wanderers. Selectionerul Aidy Boothroyd a chemat jucatori de la Arsenal, City si Liverpool pentru intalnirea cu Romania.

Portari

Angus Gunn - Norwich City (loan from Manchester City)

Dean Henderson - Shrewsbury Town (loan from Manchester United)

Freddie Woodman - Aberdeen (loan from Newcastle United)

Fundasi

Trent Alexander-Arnold – Liverpool

Ben Chilwell – Leicester City

Jake Clarke-Salter – Sunderland (loan from Chelsea)

Dael Fry - Middlesbrough

Mason Holgate - Everton

Jonjoe Kenny – Everton

Ryan Sessegnon - Fulham

Fikayo Tomori – Hull City (loan from Chelsea)

Kyle Walker-Peters – Tottenham Hotspur

Joe Worrall – Nottingham Forest

Mijlocasi

Tom Davies – Everton

Kieran Dowell – Nottingham Forest (loan from Everton)

Ovie Ejaria - Sunderland (loan from Liverpool)

Ainsley Maitland-Niles – Arsenal

Josh Onomah – Aston Villa (loan from Tottenham Hotspur)

Harry Winks – Tottenham Hotspur

Atacanti

Tammy Abraham – Swansea City (loan from Chelsea)

Dominic Calvert-Lewin – Everton

Demarai Gray - Leicester City

Jack Harrison – Middlesbrough (loan from Manchester City)

Ademola Lookman – RB Leipzig (loan from Everton)

James Maddison – Norwich City

Dominic Solanke – Liverpool