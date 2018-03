"Socant!" / "Dezgustator!" Fanii lui Liverpool sunt furiosi si spun ca aceste tricouri defaimeaza amintirea dezastrului de la Hillsborough

Gestul i-a socat pe fani.

Toata Romania vede Romania! Sambata, 24 martie, Israel - Romania! Marti, 27 martie, Romania - Suedia!

Gabriel Chirea

gabriel.chirea@protv.ro



Sustinatorii lui Liverpool din intreaga lume au catalogat drept "socant", "dezgustator" si "ingrozitor de insensibil" gestul diviziei online a retailerului britanic Topman, care a scos la vanzare o bluza ce pare sa defaimeze amintirea celor 96 de victime ale dezastrului de pe Hillsborough.

Reprezentantii clubului si fanii lui Liverpool au fost ultragiati dupa ce retailerul de imbracaminte a facut o gafa colosala: a scos pe piata o bluza in culorile alb si rosu, pe care se gaseste un trandafir si scrie "96", "Karma" si "What goes around comes back around", considerate o lipsa de respect fata de cel mai mare dezastru intamplat pe un stadion britanic.



Reprezentantii companiei si-au cerut scuze si au retras imediat produsul de pe piata, specificand ca acesta reprezinta o eroare grava de marketing si nu are nicio legatura cu tragedia de pe Hillsborough, ci facea referire la melodia "What Goes Around Comes Around", a lui Bob Marley, lansata in anul 1996, care continea si versurile "What goes around comes around, What goes up must come down, it's called Karma baby and it goes around”.



Pe 15 aprilie 1989, pe Stadionul Hillsborough din Sheffield, la un meci din semifinalele Cupei Angliei dintre FC Liverpool si Nottingham Forest FC, o busculada a cauzat decesul a 96 de oameni si ranirea a altor 766 de persoane. Desi, in prima faza, suporterii au fost considerati raspunzatori de autoritati, pentru ca ar fi fortat o poarta de acces, s-a descoperit ulterior ca principala vina pentru producerea incidentului a apartinut politiei, care a permis intrarea unui numar mult prea mare de oameni in stadion. Incidentul ramane cea mai mare tragedie din fotbalul european si una din cele mai mari din istoria fotbalului mondial.



Evenimentul a schimbat definitiv arenele si fotbalul britanic, luandu-se masuri mult mai puternice de securitate si eliminandu-se tribunele cu locuri in picioare de pe toate stadioanele mari din Anglia, Tara Galilor si Scotia. Hillsborough Independent Panel a ajuns la concluzia ca 41 din cele 96 de decese inregistrate ar fi putut fi evitate in cazul in care ajutorul medical ar fi fost acordat la vreme. Mult timp, clubul si fanii au folosit sintagma "Justice for the 96 (Dreptate pentru cei 96)" si numarul "96" pentru a cere redeschiderea anchetei si gasirea adevaratilor vinovati pentru moartea spectatorilor.



Topman este un retailer de imbracaminte cu sediul la Londra, dar cu 400 de magazine in 25 de tari din intreaga lume, care are o cifra de afaceri de 1,8 miliarde de lire sterline. In perioada 1989-991, compania a fost sponsorul tehnic al celor de la Leeds United.