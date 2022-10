„Tunarii” au revenit pe primul loc în Premier League după victoria de duminică seară, având un avans de trei puncte față de campioana en-titre, Manchester City. Jucătorii lui Mikel Arteta au profitat de meci pentru a-i transmite „un mesaj” lui Pablo Mari, jucătorul împrumutat de Arsenal la AC Monza, care a fost înjunghiat într-un mall.

Scorul a fost deschis de Martinelli în minutul 5, din pasa lui Saka. Imediat după gol, fotbalistul a mers să se bucure într-un colț al terenului, ținând în mână un tricou al lui Pablo Mari, transmițând un mesaj de încurajare astfel pentru jucătorul înjunghiat.

Arsenal players hold up a Pablo Mari shirt after their opening goal against Nottingham Forest ❤️ pic.twitter.com/Od3yixxIrK