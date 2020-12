Un fost coleg de-al lui Mutu a facut dezvaluiri INCENDIARE! "Putea sa bea mai mult decat oricare englez, apoi se intorcea treaz acasa!"

Joe Cole, fostul coleg al lui Mutu de la Chelsea, a vorbit despre fundasul spaniol Asier del Horno.

Joe Cole si Carlton Cole, fost atacant in Premier League, au vorbit despre Asier del Horno, alaturi de care au jucat impreuna in sezonul 2005-2006.

"Putea sa bea mai mult decat oricare englez! Apoi se intorcea treaz acasa", a spus Joe Cole, completat de Carlton. "Era ca un taur furios! Cand l-am vazut, m-am gandit ca se potriveste filosofiei noastre. Nu voia sa manance, ci sa mearga la cateva case de pariuri si dupa aceea sa bea cateva pahare. I-am zis ca e un baiat extraordinar."

Del Horno s-a retras din cariera de fotbalist profesionist in 2012. El a fost crescut de Bilbao si s-a transferat la Chelsea in 2005, in schimbul a 12 milioane de euro. Dupa doar un an era cumparat de catre Valencia, iar apoi a mai jucat la Real Valladolid si Levante.

Spaniolul a evoluat 34 de meciuri in tricoul lui Chelsea, alaturi de care a castigat titlul si Supercupa in Anglia.