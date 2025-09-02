OFICIAL Jadon Sancho s-a transferat în ultima zi de mercato!

Jadon Sancho s-a transferat &icirc;n ultima zi de mercato! Premier League
Jadon Sancho (25 de ani) a prins un transfer important în ultima zi de mercato.

Jadon SanchoManchester UnitedAston Villa
Chelsea, echipa la care Sancho a evoluat în sezonul precedent sub formă de împrumut, nu a vrut să-l transfere definitiv de la Manchester United pe internaționalul englez, astfel că acesta a fost trimis de ”diavoli” la altă echipă.

Aston Villa s-a mișcat repede și a reușit să-l transfere pe Sancho chiar în ultima zi de mercato. Acesta va evolua pe Villa Park sub formă de împrumut pentru un sezon, iar la finalul acestei stagiuni va deveni liber de contract, având în vedere că îi expiră contractul cu United, echipa de care aparține.

Jadon Sancho s-a transferat la Aston Villa

Cu Aston Villa, Sancho va juca în faza principală din Europa League, după ce în sezonul precedent a câștigat Conference League ca jucător al lui Chelsea.

Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, noua echipă a lui Sancho a fost de acord să acopere 80 la sută din salariul jucătorului, în timp ce Manchester United va suporta restul de 20 la sută.

Cotat în prezent la 28 de milioane de euro, Sancho a evoluat în 41 de partide în sezonul precedent pentru Chelsea, reușind să înscrie de cinci ori și să ofere alte zece pase decisive. Alături de gruparea londoneză a câștigat și trofeul UEFA Conference League.

Sancho a fost cumpărat cu 85 de milioane de euro de Manchester United

Jadon Malik Sancho (25 de ani) este născut la Camberwell, un orășel de la periferia Londrei, și și-a făcut junioratul la Watford și Manchester City, în timp ce la nivel de seniori a evoluat pentru Borussia Dortmund (2017-2021, cumpărat cu 20.6 milioane de euro / 2024, împrumutat), Manchester United (2021-2023, cumpărat cu 85 de milioane de euro) și Chelsea (2024-2025 / împrumutat pentru 6 milioane de euro). 

Are 23 de selecții și 3 goluri pentru naționala Angliei, iar în palmares are o finală de Champions League (2023-2024), Conference League (2024-2025), DFB-Pokal (2020-2021), DFL-Supercup (2019), EFL Cup (2022-2023), FIFA U17 World Cup (2017), UEFA European U17 Championship Golden Player (2017), Goal.com NxGn (2019) și includerea în Bundesliga Team of the Season (2018-2019, 2019-2020). 

