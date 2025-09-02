Chelsea, echipa la care Sancho a evoluat în sezonul precedent sub formă de împrumut, nu a vrut să-l transfere definitiv de la Manchester United pe internaționalul englez, astfel că acesta a fost trimis de ”diavoli” la altă echipă.



Aston Villa s-a mișcat repede și a reușit să-l transfere pe Sancho chiar în ultima zi de mercato. Acesta va evolua pe Villa Park sub formă de împrumut pentru un sezon, iar la finalul acestei stagiuni va deveni liber de contract, având în vedere că îi expiră contractul cu United, echipa de care aparține.

Jadon Sancho s-a transferat la Aston Villa



Cu Aston Villa, Sancho va juca în faza principală din Europa League, după ce în sezonul precedent a câștigat Conference League ca jucător al lui Chelsea.



Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, noua echipă a lui Sancho a fost de acord să acopere 80 la sută din salariul jucătorului, în timp ce Manchester United va suporta restul de 20 la sută.



Cotat în prezent la 28 de milioane de euro, Sancho a evoluat în 41 de partide în sezonul precedent pentru Chelsea, reușind să înscrie de cinci ori și să ofere alte zece pase decisive. Alături de gruparea londoneză a câștigat și trofeul UEFA Conference League.

