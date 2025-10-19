Meciul a început practic de la 1-0 pentru oaspeți. În minutul 2, Amad Diallo l-a servit ideal pe Bryan Mbeumo, care a scăpat singur cu portarul Mamardashvili și l-a executat fără probleme, aruncând în aer banca lui United. Acesta a devenit cel mai rapid gol marcat vreodată în istoria confruntărilor dintre Liverpool și Manchester United, un record ce probabil va rămâne mult timp în analele Premier League.



Ratări monumentale de ambele părți



Dezavantajul nu i-a demoralizat pe "cormorani", care au forțat egalarea și au fost la un pas să o obțină. În minutul 20, Cody Gakpo a șutat superb de la 20 de metri, dar a lovit bara. Patru minute mai târziu, Manchester United putea face 2-0, dar și șutul lui Bruno Fernandes a zguduit bara porții lui Liverpool. Prima repriză s-a încheiat cu avantajul minim al oaspeților, 1-0.

