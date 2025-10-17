Vezi Oferta Superbet pentru etapa din Premier League și alege inspirat!

Sub semnul Liverpool - United

Sunt echipele cu cele mai multe titluri de campioană din istoria Angliei, însă Liverpool e clar echipa mai închegată, mai bine construită, mai experimentată și mai încrezătoare decât United în acest moment. Diferența din clasament este, însă, de doar cinci puncte în acest moment, mai ales după ce Liverpool a pierdut ultimele două partide, 1-2 cu Chelsea și 1-2 cu Crystal Palace. De altfel, Liverpool, care a cedat și cu Galatasaray în Champions League, are trei partide consecutive pierdute, fiind aproape o lună de la ultima victorie, 2-1 în Carabao Cup, cu Southampton.

United are o alternanță de victorii și eșecuri și are doar două goluri mai puțin primite decât marea rivală în acest start de sezon. 12 din ultimele 13 partide directe s-au terminat cu peste 2.5 goluri, iar “cormoranii” au cel puțin două goluri marcate în fiecare din ultimele cinci partide directe cu United. La Liverpool va lipsi Alisson, portarul care este accidentat, în timp ce Konate și Ekitike sunt incerți. Singura absență certă la United e cea a fundașului Lisandro Martinez.

Ce mai produce Semenyo?

E meciul dintre surprizele sezonului. “Cireșele” sunt pe locul 4, cu 14 puncte, la doar două puncte sub liderul Arsenal grație unui sezon fabulos al ghanezului Antoine Semenyo, iar în ultimele cinci meciuri au trei victorii și doar două eșecuri, fiind cea mai în formă echipă din Premier League. De partea cealaltă, Palace a avut și ea un start fantastic, iar în ultima etapă au pierdut primul meci din actuala stagiune, 1-2 cu Everton. Ultimele nouă meciuri directe s-au terminat cu sub 2.5 goluri, iar Palace nu a primit gol în șapte din ultimele nouă partide cu Bournemouth. Totodată, Palace nu a marcat în ultimele patru meciuri cu Bournemouth, care are două meciuri cu peste 2.5 goluri și unul sub 2.5 goluri în deplasare în acest sezon.

