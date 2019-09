UIMITOR! Eden Hazard a fost personajul principal la meciul dintre Liverpool si Chelsea! Eroare uriasa facuta de fanii lui Chelsea 

O eroare de proportii a avut loc in tribuna celor de la Chelsea in timpul meciului cu Liverpool.

Chelsea a fost invinsa de Liverpool pe Stamford Bridge prin golurile marcate de Alexander-Arnold si Firmino in prima repriza a meciului. Pentru Chelsea a marcat singurul gol N'Golo Kante in minutul 71. Cu victoria aceasta, Liverpool a bifat a sasea victorie in sase meciuri.

Socul cel mare a venit in momentul in care fanii lui Chelsea au afisat un banner al carui personaj principal era nimeni altul decat fostul jucator, Eden Hazard. Atacantul a parasit-o pe Chelsea in vara pentru a se alatura galacticilor de la Real Madrid, in schimbul sumei de 150 de milioane de euro.

Fanii lui Chelsea au explicat ulterior ca folosirea bannerului este o greseala a clubului. In realitate, ei pregatisera un banner pentru Lampard, prin care ii urau fostului jucator bun venit acasa.

"Oamenii chiar cred ca bannerul cu Hazard a fost folosit intentionat. A fost doar o eroare. Atata efort depus in organizarea unor astfel de lucruri, trebuia sa se intample intr-o zi. A fost jenant, dar clubul a fost cel care ne-a dat bannerul gresit", au scris fanii pe paginile de Twitter.