SPECIAL | Cine este Jurgen Klopp? Cât câștigă, care este averea sa și cine a stat în spatele deciziei de a semna cu Liverpool

Klopp s-a născut la Stuttgart, în Germania. A evoluat ca fotbalist pentru reprezentativa under 19 a lui Ergenzingen, ca în vara anului 1986 să fie promovat la echipa mare. Un an mai târziu a făcut pasul la FC Pforzheim, a trecut pe la Frankfurt II și Sindlingen, ca în 1990 să devină fundașul dreapta de bază al lui Mainz. În 2001 s-a retras din activitatea de pe teren și a preluat cârma formației. Din 28 februarie 2001, până la 30 iunie 2008, Klopp a strâns 269 de jocuri ca principal pe banca lui Mainz, cu o medie de 1.51 puncte pe meci.

Ce a spus Klopp despre el însuși ca jucător

„Am fost un jucător mediocru. Chiar nu am fost bun. Dar, tot am fost titular în echipa mea și, pentru diferite motive, toți antrenorii au spus că eram o parte importantă din ea.

Eram motorul echipei. Dacă ceva mergea greșit, știam să le spun celorlalți ce este. Le spuneam cum să devenim mai buni sau ce să facem so fim și mai buni. Intrasem în rolul de antrenor de când eram jucător.”, au fost cuvintele lui Jurgen Klopp, potrivit The Sun.

Klopp, la Borussia Dortmund

În sezonul 2007/08, Dortmund a terminat pe a 13-a poziție, devenind unul dintre cele mai negre sezoane ale grupării de pe Signal Iduna Park de mulți ani. Klopp a fost însărcinat să reconstruiască echipa și... a reușit.

L-a transferat pe Lewandowski în 2010 și l-a modelat, astfel încât să ajungă jucătorul legendar care este astăzi. În 2011 a cucerit titlul de campion al Germaniei și a repetat performanța un an mai târziu. În 2011/12 a câștigat Cupa, iar în 2013/14 și 2014/15 și-a trecut în CV Supercupa cu Borussia.

În 2013 a ajuns până în finala Champions League, pe care a pierdut-o în fața rivalei din Bundesliga, Bayern Munchen. Partida s-a terminat 2-1 în favoarea "baravezilor", iar golurile au fost marcate de Mandzukic (60'), Gundogan (68') ți Robben (89'). Meciul a rămas în istorie, căci, pentru prima dată în istoria Ligii, două echipe nemțești s-au întâlnit în finală.

Klopp, la Liverpool

La Liverpool, antrenorul a dat cu adevărat lovitura. Klopp a preluat echipa în 2015, moment în care Brendan Rogers lăsase trupa pe locul 10 în primul eșalon englez, cu 12 puncte din 24 posibile. Neamțul a reconstruit formația pe îndelete și a dat viață tripletei Salah - Mane - Firmino, l-a conturat pe Trent Alexander-Arnold și l-a făcut pe Virgil Van Dijk unul dintre cei mai buni fundași defensivi din lume.

Germanul a reușit să câștige Champions League în sezonul 2018/19, în fața lui Tottenham Hotspurs (2-0) și, mai mult, a adus titlul de campioni Premier League după o absență de 30 de ani, în sezonul 2019/20. A terminat sezonul cu 99 de puncte și a fost la un singur punct distanță de a egala recordul lui Manchester City, care terminase cu 100 de puncte în sezonul 2017/18.

Pe lângă cele două trofee, Klopp și-a trecut în CV cu Liverpool Supercupa UEFA (2019/20), FA Cup (2021/22), Carabao Cup (2021/22) și Mondialul Cluburilor (2019/20).

Contractul lui Klopp la Liverpool

Pe 8 octombrie 2022 se împlinesc șapte ani de când neamțul a semnat cu "cormoranii". Și-a prelungit în acest an contractul pe încă doi ani, astfel că, pe 30 iunie 2026, Jurgen Klopp va deveni liber de contract.

După ce a pus pixul pe foaie, antrenorul a dezvăluit și motivul pentru care a decis să mai rămână doi ani la gruparea din Merseyside.

„Stăteam în bucătărie la masă iar Ulla (n.r. - soția lui Klopp) a spus că 'nu ne vede plecând în 2024'. Și eram ceva de genul: 'Ce?!'. 'Nu, chiar nu, cu toți acești oameni pe lângă'.

M-am gândit mai bine și am purtat o discuție cu Pep Ljinders (n.r. - secundul de la Liverpool). El este, probabil, principalul motiv pentru că am rămas. A spus 'O, da! Sunt gata!', deci am mers la negocieri să-mi extind contractul”, a declarat Klopp pentru Liverpool.

Averea lui Klopp

De când i-a preluat pe "cormorani", Klopp a disputat 380 de meciuri oficiale de pe banca tehnică a echipei. Potrivit statisticilor footystats, tehnicianul a obținut o medie de 2.4 puncte pe joc, 73% posibilitate de câștig al unui meci, o medie de 2.33 goluri date pe partidă și o medie de 0.76 goluri încasate.

Celebrity Net Worth a anunțat că salariul pe care Klopp îl primește este de 10 milioane de dolari (9.8 milioane de euro), iar averea sa estimativă a atins 50 milioane de dolari (49 milioane de euro).

Următorul meci al lui Liverpool

Liverpool se va duela împotriva lui Manchester City pentru Supercupa Angliei (n.r. - Community Shield, Discul) sâmbătă, 30 iulie, de la 19:00 în direct pe PRO Arenna.