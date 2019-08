SOC in Anglia! Un club vechi de 134 de ani a fost desfiintat! Fanii au inceput sa planga in fata stadionului. FOTO

Clubul englez Bury FC a fost dezafiliat din liga a treia dupa 134 de ani de existenta.

Englezii nu iarta cluburile cu datorii. Bury FC, club infiintat in 1885, a fost exclus din liga a treia, dupa ce termenul pentru vanzarea clubului a expirat noaptea trecuta. E primul club dezafiliat de englezi din 1992. In liga a treia din Anglia vor mai ramane 23 de cluburi din 24, cu doar trei retrogradate la finalul sezonului.

Fanii s-au adunat aseara in fata clubului in speranta ca vor primi vesti bune si au inceput sa planga in momentul in care au aflat ca echipa lor nu va mai exista!

Un alt club istoric din Anglia, Bolton Wanderers, a primit inca 14 zile pentru a putea sa evite dezafilierea tot din liga a treia engleza. In acest moment sunt negocieri pentru vanzarea clubului.

Cele doua cluburi aveau datorii masive, iar proprietarii lor nu mai au posibilitate de plata, astfel ca au incercat sa le vanda. In cazul clubului Bury, tranzactia a esuat. Pentru Bolton discutiile continua.

Ieri, fanii lui Bury au venit la stadion si au spalat scaunele in speranta ca echipa va putea sa joace duminica primul meci din acest sezon.



