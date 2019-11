"Ii iubesc prea mult pe fanii lui Chelsea!" Mourinho si-a incalcat promisiunea! Ce a declarat portughezul acum 4 ani

Jose Mourinho a mai fost ofertat in 2015 de Tottenham.

Mutarea finalului de an vine din Anglia, unde Pochettino a fost demis, pe banca celor de la Tottenham fiind adus Mourinho.

In 2015, tehnicianul a mai fost dorit de gruparea londoneza, insa acesta declara pentru Daily Mail ca nu poate sa accepte oferta.

"E adevarat ca Tottenham m-a ofertat. Nu as accepta o asemenea oferta pentru ca ii iubesc prea mult pe fanii lui Chelsea!", spunea portughezul, dupa ce a incheiat contractul cu echipa de pe Stamford Bridge.

Se pare ca oficialii lui Tottenham au negociat bine de aceasta data: Mourinho a semnat pana in 2023, pe un salariu urias - 17.5 milioane de euro pe an. Doar Pep Guardiola are un salariu mai mare in Premier League. Antrenorul lui City incaseaza aproximativ 23 de milioane de euro pe sezon.