Tottenham a anunțat duminică seara faptul că Igor Tudor nu mai este antrenorul primei echipe. Tehnicianul croat s-a aflat pe banca echipei doar șase săptămâni, perioadă în care a înregistrat un bilanț negativ.

La șapte meciuri s-a aflat Tudor pe banca lui Spurs: a câștigat un singur meci, cu Atletico (3-2), a remizat cu Liverpool (1-1) și a pierdut de cinci ori, cu Arsenal (1-4), Fulham (1-2), Crystal Palace (1-3), Atletico (2-5) și Nottingham Forest (0-3).

Se pare că despărțirea s-a produs de comun acord, iar Spurs va numi curând un nou antrenor principal.

”Putem confirma că s-a ajuns la un acord mutual ca antrenorul principal Igor Tudor să părăsească clubul cu efect imediat.

De asemenea, Tomislav Rogic și Riccardo Ragnacci și-au încheiat rolurile de antrenor cu portarii, respectiv preparator fizic.

Le mulțumim lui Igor, Tomislav și Riccardo pentru eforturile depuse în ultimele șase săptămâni, perioadă în care au muncit neobosit. De asemenea, suntem alături de Igor și familia sa în aceste momente dificile, având în vedere pierderea suferită recent.

Un anunț privind noul antrenor principal va fi făcut la momentul oportun”, a fost anunțul clubului.