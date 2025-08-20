Starul de 90.000.000 de € de la Real Madrid poate ajunge în Premier League! Manchester City a pus ochii pe el

Starul de 90.000.000 de &euro; de la Real Madrid poate ajunge &icirc;n Premier League! Manchester City a pus ochii pe el Premier League
Real MadridRodrygoManchester CityPremier League
În august 2019, Real Madrid l-a adus pe Rodrygo pe ”Santiago Bernabeu” după ce le-a plătit celor de la Santos 45 de milioane de euro, moment în care Transfermarkt îl estima pe brazilian la 40 de milioane de euro.

În 2022, cota lui Rodrygo a bubuit, iar în 2024 a valorat și 110 milioane de euro. Acum, fotbalistul stagnează la 90 de milioane de euro cotă pe piața transferurilor.

Starul de 90.000.000 de € de la Real Madrid poate ajunge în Premier League! Manchester City a pus ochii pe el

Rodrygo a pierdut locul de titular la Real Madrid sezonul trecut, cu Carlo Ancelotti pe banca tehnică a galacticilor, iar brazilianul pare că nu și-a revenit nici acum. Abia a jucat la Campionatul Mondial al cluburilor din luna iunie, iar cu Osasuna în prima etapă din La Liga a rămas pe bancă.

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a scris pe rețelele social media faputl că Manchester City îl vrea pe Rodrygo, dar doar dacă transferul lui Savinho la Tottenham se va concretiza.

Savinho se află la Manchester City din august 2024 și poate ajunge la Spurs, club la care este legitimat și fundașul central român Radu Drăgușin, în această vară.

  • Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu Rodrygo, mai ales că sunt mari șanse să nu mai prindă nici lotul Braziliei
