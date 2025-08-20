În august 2019, Real Madrid l-a adus pe Rodrygo pe ”Santiago Bernabeu” după ce le-a plătit celor de la Santos 45 de milioane de euro, moment în care Transfermarkt îl estima pe brazilian la 40 de milioane de euro.



În 2022, cota lui Rodrygo a bubuit, iar în 2024 a valorat și 110 milioane de euro. Acum, fotbalistul stagnează la 90 de milioane de euro cotă pe piața transferurilor.



Starul de 90.000.000 de € de la Real Madrid poate ajunge în Premier League! Manchester City a pus ochii pe el



Rodrygo a pierdut locul de titular la Real Madrid sezonul trecut, cu Carlo Ancelotti pe banca tehnică a galacticilor, iar brazilianul pare că nu și-a revenit nici acum. Abia a jucat la Campionatul Mondial al cluburilor din luna iunie, iar cu Osasuna în prima etapă din La Liga a rămas pe bancă.



Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a scris pe rețelele social media faputl că Manchester City îl vrea pe Rodrygo, dar doar dacă transferul lui Savinho la Tottenham se va concretiza.

