Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Derby pe ”Stamford Bridge” în etapa a șaptea din Anglia.

Chelsea și Liverpool se întâlnesc în derby-ul etapei a șaptea din Premier League, LIVE EXCLUSIV pe VOYO de la ora 19:30.

Chelsea - Liverpool

Alisson Becker a aflat cât va lipsi, după accidentarea suferită în Galatasaray - Liverpool

După meciul pierdut cu Galatasaray, 0-1 în Champions League, Liverpool a primit o lovitură de proporții.

Titularul din poarta ”cormoranilor”, Alisson Becker (33 de ani), s-a accidentat și va lipsi o bună perioadă de timp de pe gazon. Potrivit The Athletic, revenirea brazilianului pe teren este așteaptă abia peste șase săptămâni.

Dacă va fi așa, atunci goalkeeper-ul va reveni la Liverpool abia după meciurile echipelor naționale din luna noiembrie.

Astfel, pentru următoarele partide, Liverpool se va baza pe Giorgi Mamardashvili, portarul georgian transferat în urmă cu un an de la Valencia. 

Accidentarea lui Alisson vine chiar înainte de niște meciuri importante. Liverpool se va deplasa pe terenul lui Chelsea în următoarea etapă din Premier League, iar apoi se va duela pe teren propriu cu rivala Manchester United.

În plus, dacă nu va reveni mai repede, brazilianul va rata și meciul din UEFA Champions League cu Real Madrid, programat la începutul lunii noiembrie.

Chelsea i-a decis viitorul lui Enzo Maresca

Potrivit presei britanice, conducerea lui Chelsea nu a discutat nicio secundă despre demiterea italianului. 

Enzo Maresca ar fi considerat în continuare omul potrivit pentru proiect, în ciuda rezultatelor oscilante din startul de sezon. 

Echipa e doar pe locul opt în Premier League, la șapte puncte de liderul Liverpool, dar șefii clubului privesc lucrurile pe termen lung.

Chelsea a început sezonul cu doar o victorie în ultimele cinci meciuri, și aceea în Cupa Ligii, cu modesta Lincoln City. 

Totuși, Maresca rămâne protejat de performanțele recente: calificarea în Champions League, locul 4 în sezonul trecut și trofeul istoric la Cupa Mondială a Cluburilor, turneu ce a fost transmis în direct pe PRO TV, PRO ARENA și VOYO, câștigat în vară.

