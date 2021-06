Reactia lui Haaland dupa ce s-a scris ca a aruncat cu bani in Mykonos! Presa internationala a anuntat ca a platit jumatate de milion de euro intr-un restaurant! Ce a spus

Starul norvegian nu are nicio retinere in vacanta din Grecia.

Haaland si-a petrecut vacanta in Grecia. Starul norvegian a fost surprins pe plaja din Mykonos alaturi de agentul sau, Mino Raiola, si Riyad Mahrez. Cu jucatorul lui Manchester City chiar a petrecut impreuna la o terasa.

Insa cea mai mare aroganta pe care ar fi facut-o Haaland a fost nota de plata pe care a achitat-o la Nammos, un restaurant exclusivist. Potrivit AS, atacantul lui Dortmund ar fi achitat 500 000 de euro pentru cele 6 ore petrecute la locatia de lux si a lasat un bacsis de 30 000 de euro. Insa jucatorul a infirmat aceasta informatie cu un mesaj ironic postat pe retelele de socializare.

"Cred ca au uitat sa includa si felurile principale. Fake news", este mesajul postat de Haaland pe contul oficial de Twitter.

...I think they forgot the main courses????????????‍♂️ Fake news https://t.co/sCYhKHCCzQ — Erling Haaland (@ErlingHaaland) June 26, 2021

Haaland inca este subiectul unui transfer colosal la Real Madrid sau Manchester City. Fotbalistul mai are contract cu Borussia Dortmund pana in 2024, dar agentul sau i-a stabilit o clauza in care poate fi lasat sa plece anul viitor daca un club le achita 70 de milioane de euro germanilor. In acest sezon, atacantul a marcat 41 de goluri in tot atatea partide.