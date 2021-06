Haaland, deturnat din drumul spre Madrid?! Nemtii anunta ca Bayern Munchen este hotarata sa liciteze si ea pentru norvegian

Fotbalistul lui Dortmund e unul dintre cei mai cautati fotbalisti ai planetei.

Devenit deja o certitudine la nivel mondial, Erling Haaland va pleca mai devreme sau mai tarziu de la Dortmund. In presa din Spania s-a scris despre un acord intre Real Madrid si jucator, urmand ca formatia spaniola sa trateze cu nemtii restul detaliilor, insa se pare ca o alta super putere a intrat pe fir si e gata sa liciteze pentru norvegian.

Bild vorbeste de interesul lui Bayern Munchen de a intrat in lupta pentru semnatura atacantului, mai ales in conditiile in care Lewandowski a ajuns si el la o varsta si nu se stie exact pentru cati ani va mai putea juca la nivelul din ultimele sezoane, in care a fost ales si cel mai bun jucator din Europa.



Dortmund se tine insa tare, iar pretul nu va scadea sub 150 de milioane de euro, un efort financiar considerabil pentru orice formatiei din lume, considerand problemele econimice pe care fotbalul le are din cauza pandemiei de coronavirus.