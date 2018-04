Guardiola, pe urmele lui Mircea Lucescu! Cum arata topul celor mai TITRATI antrenori in activitate

Pep Guardiola a cucerit al 23-lea trofeu din cariera cu Manchester City, titlul in Premier League.

Guardiola a devenit campion matematic in Anglia, dupa infrangerea marii rivale United cu West Brom, 0-1.

Pep, cel mai de succes manager din istoria Barcei, a ajuns la 23 de trofee in palmares si vaneaza recordul detinut de Mircea Lucescu - cel mai titrat antrenor in activitate in acest moment, cu 32 de trofee castigate in cariera sa.

Pep este insa abia pe locul 3 in clasament, fiind depasit de eternul rival Jose Mourinho, ajuns la 25 de trofee in cariera cu sanse de a cuceri Cupa Angliei in acest sezon cu United.

Lucescu e departe de recordul stabilit de Sir Alex Ferguson: 49 de trofee cucerite in cariera sa fabuloasa. Scotianul a castiga 38 dintre ele cu Manchester United, inainte sa se retraga.