Guardiola incearca transferul IMPOSIBIL! Anuntul presei din Anglia: mutarea la care nimeni nu indraznea sa se gandeasca

Manchester City a castigat titlul in Anglia, iar Guardiola pregateste deja noul sezon.

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 24 aprilie, 21:45 Liverpool - AS Roma. Miercuri, 25 aprilie 21:45 Bayern - Real Madrid in semifinalele Champions League! BATE CUPA! Craiova - Botosani, joi, 20:30, in direct la PRO X!

Conducerea i-a pus la dispozitie un buget de 235 de milioane de euro pentru transferuri, suma pe care Guardiola vrea sa o investeasca in trei jucatori. Potrivit presei engleze, Wilfried Zaha (Crystal Palace), Thiago Alcantara (Bayern Munchen) si Kylian Mbappe (PSG) sunt fotbalistii pe care ii vrea City.

Daca in cazul primilor doi totul este clar, se poate plati suma de transfer, iar jucatorii pot fi achizitionati fara probleme, in ceea ce-l priveste pe Mbappe situatia este mai complicata. PSG l-a luat pe Mbappe vara trecuta de la Monaco, sub forma de imprumut, urmand ca in aceasta vara sa achite 180 de milioane de euro pentru transferul definitiv.

PSG ar putea intra insa sub incidenta regulii fair-play-ului financiar, situatie in care mutarea lui Mbappe la PSG ar deveni imposibila. Potrivit SkySports, Manchester City monitorizeaza extrem de atent evenimentele de la Paris, iar in momentul in care se va ivi o oportunitate va incerca sa-l aduca la Manchester.