Neymar a confirmat in sfarsit! Anuntul asteptat de toti fanii a fost facut in Brazilia: "Totul e OK!"

Neymar a confirmat in sfarsit vestea pe care toti iubitorii fotbalului o asteptau.

Starul brazilian a confirmat ca va fi pe teren pentru nationala Braziliei la Campionatul Mondial din Rusia din aceasta vara.



"Voi fi pe teren intr-o luna, o luna si un pic. Recuperarea decurge bine, totul este OK", a declarat Neymar pentru TV Globo.



Neymar s-a accidentat pe 25 februarie in meciul PSG-ului cu Marseille. De atunci, Neymar a plecat in Brazilia pentru operatie si recuperare. Neymar a fost operat luna trecuta.