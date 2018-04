"Nu se poate asa ceva, a SCUIPAT pe sigla clubului!" Ce facea Neymar in timp ce PSG devenea campioana

Neymar nu a fost prezent la petrecerea de titlu a celor de la PSG.

Cel mai scump jucator din istorie nu si-a sustinut colegii de pe stadion la meciul de titlu cu AS Monaco. Absenta lui Neymar nu s-a simtit, iar PSG a castigat cuu 7-1 in fata celor de la Monaco, reusind sa devina matematic campioni in Ligue 1.

Neymar nici macar nu s-a uitat la meci. La ora partidei era in Brazilia la un joc de poker.

Fostul international francez Christophe Dugarry spune ca gestul lui Neymar este incalificabil.



"Cum a putut Neymar sa nu fie acolo cu coechipierii lui, cand era titlul in joc.? Ei i-au oferit rolul de lider si el nici macar nu a venit sa sa ia parte la victorie? Cum e posibil ca PSG sa accepte asta? Cum se poate uita el in ochii coechipierilor, cand se comporta asa? Scuipa pe club, e scandalos. Daca ar fi fost la Barcelona, s-ar fi intors fara nicio problema. Daca as fi la PSG, as fi foarte furios. Nu pot sa-i suport pe acei jucatori care se gandesc numai la ei. Colectivul este cel care castiga meciurile, niciodata un jucator anume. Si lumea crede ca PSG poate castiga Liga Campionilor cu o atitudine ca asta", a declarat Dugarry, la postul RMC, citat de marca.com.