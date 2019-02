Mo Salah NU mai arata asa! Transformare radicala pentru golgheterul lui Liverpool: "E fratele lui mai mic cu 10 ani!" :))

Colegii lui Salah de la Liverpool l-au luat peste picior dupa ce a postat imaginea cu noul look.

Golgheterul celor de la FC Liverpool, Mohamed Salah, cel care este lider in clasamentul din Premier League cu 17 goluri, la egalitate cu Kun Aguero, a dezvaluit un nou look dupa victoria de sambata cu 3-0 in fata lui Bournemouth. Salah a marcat ultimul gol al meciului si primul dupa 3 etape de "seceta".

Salah a renuntat la barba, prilej pentru ironii din partea colegilor de echipa! "Acum chiar te cred cand spui ca ai 26 de ani" i-a scris fundasul Dejan Lovren in comentariu la postare. Alberto Moreno a scris scurt: "Tu esti, Mo Salah????", pentru ca acelasi Lovren sa-i raspunda: "Nu, frate, este fratele lui cu 10 ani mai tanar"