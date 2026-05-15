Gata, Manchester City rămâne fără un antrenor! Spaniolul s-a decis și pleacă la sfârșitul sezonului

Manchester City va pierde în această vară unul dintre cei mai importanți oameni din stafful tehnic.

Lorenzo Buenaventura, preparatorul fizic de bază al lui Pep Guardiola, urmează să părăsească clubul la finalul sezonului, odată cu expirarea contractului.

Buenaventura lucrează alături de Guardiola de mai bine de 15 ani, relația profesională începând încă din perioada FC Barcelona. Ulterior, cei doi au continuat colaborarea la Bayern Munchen și, din 2016, la Manchester City.