Sorana Cîrstea (36 de ani, 27 WTA) a fost eliminată în semifinalele turneului WTA 1000 de la Roma de către a patra jucătoare a lumii, Cori Gauff.

Sportiva americană s-a impus în două seturi, scor 6-4, 6-3, reușind să încheie partida cu un șir de trei game-uri adjudecate consecutiv.

Cori Gauff a felicitat-o pe Sorana Cîrstea pentru parcursul avut în turneul de la Roma, la 36 de ani

Au fost emoții mai mari pentru Gauff în manșa inaugurală, în care Cîrstea a început mai bine confruntarea și s-a desprins la 4-2 la game-uri.

De acolo însă au urmat două break-uri la rând pentru „Coco” Gauff, care și-a demonstrat calitățile la retur, iar, în timpul punctelor mai lungi, a arătat că se știe folosi eficient de condițiile de vânt ale sezonului de zgură prin noul forehand în care pare că vrea să încarce top spin-ul de care era capabil Rafael Nadal, în urmă cu două decenii.

Gauff, joc impresionant, dublat de sportivitate

Spre deosebire de Jelena Ostapenko, câștigătoare de Grand Slam care nu a avut tăria de o privi în ochi pe Sorana Cîrstea, la finalul meciului pierdut, în sferturi, Cori Gauff s-a aflat la polul opus al sportivității.

Nu doar că a salutat-o pe jucătoarea din țara noastră, dar a îmbrățișat-o călduros și a felicitat-o pentru parcursul uluitor avut la 36 de ani.