FOTO Exemplu de fair-play! Imaginea săptămânii în tenis vine din meciul Sorana Cîrstea - Cori Gauff

Exemplu de fair-play! Imaginea săptămânii în tenis vine din meciul Sorana Cîrstea - Cori Gauff Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Exemplu de sportivitate în meciul Sorana Cîrstea - Cori Gauff.

TAGS:
Cori GauffTenis WTAWTA RomasalutfileuSorana CirsteaTenis Romania
Din articol

Sorana Cîrstea (36 de ani, 27 WTA) a fost eliminată în semifinalele turneului WTA 1000 de la Roma de către a patra jucătoare a lumii, Cori Gauff.

Sportiva americană s-a impus în două seturi, scor 6-4, 6-3, reușind să încheie partida cu un șir de trei game-uri adjudecate consecutiv.

Cori Gauff a felicitat-o pe Sorana Cîrstea pentru parcursul avut în turneul de la Roma, la 36 de ani

Au fost emoții mai mari pentru Gauff în manșa inaugurală, în care Cîrstea a început mai bine confruntarea și s-a desprins la 4-2 la game-uri.

De acolo însă au urmat două break-uri la rând pentru „Coco” Gauff, care și-a demonstrat calitățile la retur, iar, în timpul punctelor mai lungi, a arătat că se știe folosi eficient de condițiile de vânt ale sezonului de zgură prin noul forehand în care pare că vrea să încarce top spin-ul de care era capabil Rafael Nadal, în urmă cu două decenii.

Gauff, joc impresionant, dublat de sportivitate

Spre deosebire de Jelena Ostapenko, câștigătoare de Grand Slam care nu a avut tăria de o privi în ochi pe Sorana Cîrstea, la finalul meciului pierdut, în sferturi, Cori Gauff s-a aflat la polul opus al sportivității.

Nu doar că a salutat-o pe jucătoarea din țara noastră, dar a îmbrățișat-o călduros și a felicitat-o pentru parcursul uluitor avut la 36 de ani.

Sorana Cîrstea

  • Sorana cirstea imago
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Cori Gauff - Elina Svitolina, finala turneului WTA 1000 de la Roma

Gestul fair-play a venit și în contextul satisfacției americancei de a ajunge în finala cu Elina Svitolina, însă arată că tânăra jucătoare de 22 de ani respectă cum se cuvine eforturile depuse de jucătoarele experimentate.

Cori Gauff va întâlni în finala de la Roma o altă sportivă cu grămezi de experiență; ucraineanca Elina Svitolina a luptat mai bine în duelul cu Iga Swiatek, încheiat 6-4, 2-6, 6-2, după 2 ore și 16 minute de joc.

Cori Gauff

  • Zdiamantul Nostru Si Zsmaraldul Lor Anca Todoni Cori Gauff Duelul Generatiei Tinere In Turul 2 La Wimbledon 2
×
Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute
Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute
Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute
Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute
Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute
Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute
Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute
Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute
Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute
Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute
Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute
Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute
Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute
Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute
Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute
Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute
Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute
Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute
Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute
Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute
Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute
Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute
Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute
Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute
US Open 2024 | Coco Gauff, victorie în 66 de minute. Ce a făcut campioana olimpică în primul tur
ÎNAPOI LA ARTICOL
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Eurovision 2026. Alexandra Căpitănescu a cucerit scena de la Viena şi s-a calificat în finală. VIDEO cu reprezentația ei
Eurovision 2026. Alexandra Căpitănescu a cucerit scena de la Viena şi s-a calificat în finală. VIDEO cu reprezentația ei
ULTIMELE STIRI
Puștiul minune de la FCSB, comparat cu Rădoi și dorit de Ajax, s-a retras la 25 de ani! A devenit antrenor și s-a apucat de alt sport
Puștiul minune de la FCSB, comparat cu Rădoi și dorit de Ajax, s-a retras la 25 de ani! A devenit antrenor și s-a apucat de alt sport
Daniel Pancu pune piciorul în prag la CFR Cluj: „Păi, ce facem?”
Daniel Pancu pune piciorul în prag la CFR Cluj: „Păi, ce facem?”
Didier Deschamps a spus de ce nu l-a convocat la Mondial pe Eduardo Camavinga!
Didier Deschamps a spus de ce nu l-a convocat la Mondial pe Eduardo Camavinga!
Final Four-ul din Euroliga de baschet se vede pe VOYO! Echipele calificate în „careul de ași”
Final Four-ul din Euroliga de baschet se vede pe VOYO! Echipele calificate în „careul de ași”
Fostul acționar dinamovist anunță un dezastru pentru firmele românești: „O fac din prostie!”
Fostul acționar dinamovist anunță un dezastru pentru firmele românești: „O fac din prostie!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Bomba serii: Deschamps a anunțat lotul Franței pentru Mondiale fără niște vedete colosale!

Bomba serii: Deschamps a anunțat lotul Franței pentru Mondiale fără niște vedete colosale!

Ce a scris Fabrizio Romano despre Chivu după ce românul a câștigat Scudetto și Coppa Italia la Inter

Ce a scris Fabrizio Romano despre Chivu după ce românul a câștigat Scudetto și Coppa Italia la Inter

Cutremurător: primele imagini cu Reghecampf în Sudan! Cum arată stadionul, de noaptea minții!

Cutremurător: primele imagini cu Reghecampf în Sudan! Cum arată stadionul, de noaptea minții!

Ioan Varga l-a făcut praf pe Daniel Pancu: „E un nesimțit!” Revenire spectaculoasă pe banca lui CFR Cluj

Ioan Varga l-a făcut praf pe Daniel Pancu: „E un nesimțit!” Revenire spectaculoasă pe banca lui CFR Cluj

Cinci variante de antrenor pentru FCSB. Una deja e pe placul patronului: ”Pe el l-aș lua”

Cinci variante de antrenor pentru FCSB. Una deja e pe placul patronului: ”Pe el l-aș lua”

"Adelina a avut dreptate!" Italienii și-au amintit predicția soției lui Cristi Chivu din momentul instalării la Inter

"Adelina a avut dreptate!" Italienii și-au amintit predicția soției lui Cristi Chivu din momentul instalării la Inter



Recomandarile redactiei
Puștiul minune de la FCSB, comparat cu Rădoi și dorit de Ajax, s-a retras la 25 de ani! A devenit antrenor și s-a apucat de alt sport
Puștiul minune de la FCSB, comparat cu Rădoi și dorit de Ajax, s-a retras la 25 de ani! A devenit antrenor și s-a apucat de alt sport
Daniel Pancu pune piciorul în prag la CFR Cluj: „Păi, ce facem?”
Daniel Pancu pune piciorul în prag la CFR Cluj: „Păi, ce facem?”
Marcel Popescu: „Setea de a vedea Craiova campioană este pe deplin justificată”
Marcel Popescu: „Setea de a vedea Craiova campioană este pe deplin justificată”
Din nou pe bancă! Era în revenire de formă la FCSB, dar pierde primul „11” pentru meciurile de baraj
Din nou pe bancă! Era în revenire de formă la FCSB, dar pierde primul „11” pentru meciurile de baraj
Didier Deschamps a spus de ce nu l-a convocat la Mondial pe Eduardo Camavinga!
Didier Deschamps a spus de ce nu l-a convocat la Mondial pe Eduardo Camavinga!
Alte subiecte de interes
Macron ar trebui să răspundă pentru asta?! America, umilită de organizatorii Roland Garros. Ce greșeală au comis
Macron ar trebui să răspundă pentru asta?! America, umilită de organizatorii Roland Garros. Ce greșeală au comis
Secret dezvăluit: care tenismen legendar a ajutat-o pe Cori Gauff să servească cu peste 200 km/h la Australian Open
Secret dezvăluit: care tenismen legendar a ajutat-o pe Cori Gauff să servească cu peste 200 km/h la Australian Open
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
Iga Swiatek, peste Simona Halep! Poloneza a reușit inimaginabilul, în finala de la Roma
Iga Swiatek, peste Simona Halep! Poloneza a reușit inimaginabilul, în finala de la Roma
Set la zero! Sorana Cîrstea s-a distrat în turul al doilea de la Roma
Set la zero! Sorana Cîrstea s-a distrat în turul al doilea de la Roma
CITESTE SI
AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

stirileprotv AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

Artist celebru, surprins la Paris alături de cele trei iubite: „Cei mai mulți pot doar să viseze la un astfel de tip de iubire"

protv Artist celebru, surprins la Paris alături de cele trei iubite: „Cei mai mulți pot doar să viseze la un astfel de tip de iubire"

Eleganță, fast și extravaganță. Ținute îndrăznețe pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO

stirileprotv Eleganță, fast și extravaganță. Ținute îndrăznețe pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO

Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

stirileprotv Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!