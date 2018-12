Andone, o surpriza totala pentru englezi! Prima reactie a romanului dupa ce a marcat la foc automat in Premier League: "Simt ca merit sansele pe care le primesc!"

Florin Andone este omul momentului in Premier League.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Morosanu da cu pumnul IN DIRECT la ProTV si PRO X, pe 14 decembrie, in Dynamite Fighting Show!

Romanul a venit inca din vara la Brighton, insa abia a inceput sa prinda minute. Pentru englezi, Andone reprezenta o enigma totala si sunt surprinsi sa-l descoperere pe internationalul roman.

Florin Andone a marcat doua goluri pentru Brighton in ultimele cateva zile si a contribuit din plin la victoriile echipei sale. A adus victoria in meciul cu Huddersfield si a securizat cele 3 puncte in partida cu Crystal Palace in conditiile in care Brighton ramasese in 10 oameni.

"Poate ca l-am surprins putin pe fundasul advers cu viteza mea pentru ca nu ma cunostea, eu fiind nou in acest campionat. Unul dintre atuurile mele este sutul atunci cand nu exista spatiu. Am reusit sa gasesc putin loc si am sutat de data asta. Golul a fost foarte important pentru ca l-am marcat inainte de pauza. A fost incredibil sa avem un avans de trei goluri. Am ramas in inferioritate, dar stiam ce aveam de facut. Am tinut de rezultat si a fost o zi perfecta pentru noi. Din cate stiu nu am castigat impotriva celor de la Celta Vigo (n.red. in perioada in care juca in Spania), asa ca este prima mea victorie intr-un derbi si ma simt fantastic.

Sunt incantat de debutul pe care il am la acest club si pentru mine fiecare minut jucat este vital. Stiu ca trebuie sa profit de fiecare sansa deoarece Glenn Murray este intr-o forma fantastica. Inscrie multe goluri, dar simt ca si eu merit sansele pe care le primesc pentru ca muncesc din greu. Managerul are incredere in mine si muncesc din greu pentru echipa. Golul a fost grozav, dar cel mai important lucru este ca echipa a castigat si ca am obtinut trei puncte", a declarat Florin Andone.