Se pregătește revenirea lui Messi la Barcelona? Laporta, răspuns enigmatic: ”Copiii îmi cer tot timpul să-l readuc. Asta le spun”

Întrebat recent despre posibilitatea ca Messi să revină pe Camp Nou, la doi ani distanță de la plecarea sa la PSG, Joan Laporta, președintele Barcelonei, a oferit un răspuns enigmatic.

„Leo Messi? Copiii îmi cer mereu să-l readuc pe Messi aici. Răspunsul meu este 'vom vedea'. Messi e jucătorul lui Paris Saint-Germain, nu vreau să intru în controverse”, a spus Laporta, pentru RAC1.

Barça president Laporta: “Leo Messi? Kids are always asking me for Messi to return here. My answer is: we will see”, tells @EsportsRAC1. ???????????? #FCB

“Messi’s Paris Saint-Germain player now — and I don't want to get into controversies”. pic.twitter.com/G0khWxS020