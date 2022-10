Fotbalistul de la Chelsea care a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Graham Potter

Graham Potter și-a început aventura la Chelsea cu un egal în Champions League, împotriva lui Red Bull Salzburg (1-1), a câștigat în primul meci din Premier League cu Crystal Palace (2-1) și a "spulberat-o" pe AC Milan în grupe cu 3-0.

În vara anului 2020, Thiago Silva a părăsit echipa pentru care era căpitan, Paris Saint-Germain, și a făcut pasul pentru prima dată în Anglia, la Chelsea. Recent, brazilianul a vorbit despre Graham Potter și a avut doar cuvinte de laudă la adresa sa.

„E un tip special, foarte de treabă și modest. Nu are nevoie să fie într-un adăpost, știe exact cum să antreneze jucătorii și a reușit să organizeze echipa cu maniera omenească în care comunică.”, au fost cuvintele lui Thiago Silva, despre Graham Potter, potrivit jurnalistului sportiv Fabrizio Romano.

Thiago Silva on Potter: "He's a special guy, a very nice and humble guy", tells @fredcaldeira. ???? #CFC

"He doesn't need to be perfect in the dugout, he knows how to manage the players well and he gets to organize the team well with his very human and humble communication". pic.twitter.com/XvZFk5r2NH