Costin Ștucan a revenit cu o nouă ediție a emisiunii Play On Sport, transmisă în direct pe VOYO, unde invitați speciali au fost foștii internaționali Costel Pantilimon și Florin Gardoș, alături de jurnalistul Andru Nenciu, redactor-șef la Sport.ro.



Fotbalistul care l-a impresionat pe Costel Pantilimon: „A cărat un club în spate”



Discuțiile au vizat Premier League și momente memorabile din carierele invitaților. Întrebat de Andru Nenciu despre jucătorul care l-a surprins cel mai mult în perioada petrecută la Manchester City, Pantilimon nu a stat pe gânduri și l-a nominalizat pe Yaya Toure.



„Yaya Toure. Da, da. Un om care nu lovește aproape niciodată cu șiretul. Tot timpul, la golurile lui, fie pe stângul, fie pe dreptul, lovește cu interiorul. Are o forță nativă și a fost un om care, pentru o perioadă foarte lungă de timp, a cărat clubul în spate”, a spus fostul portar român, la Play On Sport de pe VOYO.



Pantilimon, singurul român campion al Angliei cu Manchester City (2012 și 2014), a adunat 54 de meciuri în Premier League, în timp ce Yaya Toure, unul dintre cei mai importanți mijlocași din istoria clubului, se poate lăuda cu trei titluri câștigate și 59 de goluri marcate în campionat.

