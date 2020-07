Fotbal pe SILENT! :) Guvernul Angliei da suporterii pe MUTE, de teama CORONAVIRUS! 

Fotbalul revine in barurile din Anglia incepand cu acest weekend, dar nu fara restrictii.

Pasiunea englezilor pentru fotbal este uriasa, iar o dovada clara in acest sens este reprezentata de sarbatoarea fanilor lui Liverpool, care n-au mai tinut cont de pandemie si au iesit cu miile pe strazi sa celebreze titlul castigat de echipa lor. Daca Premier League s-a reluat deja si se joaca meciuri aproape in fiecare zi, suporterii inca n-au primit acceptul de a reveni pe stadioane, asa ca urmaresc partidele la televizor.

Ziua de 4 iulie promite o schimbare majora in viata britanicilor, care vor putea sa mearga din nou in baruri. Foarte multi dintre fanii din Regat aleg sa urmareasca meciurile la bar, in compania prietenilor, chiar si in conditii normale, astfel ca este de asteptat ca suporterii sa ia cu asalt pub-urile incepand de maine.

Exista, insa, o conditie ascunsa pe lista recomandarilor facute de Guvern inainte de redeschiderea barurilor. Localurile au voie sa transmita meciurile din Premier League, dar doar fara sonor, iar orice manifestare a suporterilor trebuie evitata pe cat posibil! Guvernul considera ca urletele si cantecele fanilor ar putea sa conduca la transmiterea virusului prin intermediul salivei provenite din gurile fanilor!

De altfel, Guvernul condus de Boris Johnson a precizat ca barurile trebuie sa mentina un nivel scazut al decibelilor, in asa fel incat clientii sa se poata auzi reciproc fara sa fie nevoie sa ridice glasul. Inclusiv muzica va fi la un volum scazut, mai ales ca distantarea sociala trebuie pastrata in continuare si in acest tip de localuri.