Gică Craioveanu a făcut anunțul despre transferul lui Ștefan Baiaram: „Nu mă ascund”

Ștefan Baiaram a anunțat încă din luna martie, după o victorie în Cupa României împotriva celor de la CFR Cluj, că decizia despărțirii de Universitatea Craiova a fost luată. „Da, cu siguranță la vară voi pleca. Eu și conducerea știm că o să plec”, a spus atunci mijlocașul în vârstă de 23 de ani.

Totuși, Gică Craioveanu privește situația dintr-un alt unghi. Lăsat pe banca de rezerve în startul partidei cu FC Argeș de la Mioveni, Baiaram a primit un semnal de alarmă public din partea fostului atacant al grupării din Bănie.

Probleme de atitudine și un viitor incert

Craioveanu este de părere că pierderea statutului de titular incontestabil îi scade drastic fotbalistului șansele de a prinde un contract important. Potrivit legendei din Bănie, perioada nefastă pe care o traversează jucătorul este strict legată de mentalitate și de o serie de frustrări acumulate.

„Eu spun că la Fane a fost supărarea aceea când nu a fost lăsat să plece. Și, al doilea lucru, cred că ține un pic de atitudine. Eu consider că trebuie să-și schimbe atitudinea, i-am spus-o personal și nu mă ascund. Când a avut atitudine, a făcut diferența, a dat goluri, assist-uri. Acum, mi se pare că joacă la ce-o ieși, nu mai are motivație și nu poți face performanță așa. Poți pierde echipa națională, poți pierde un contract bun”, a zis Craioveanu la Digi Sport.