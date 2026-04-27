Gică Craioveanu a făcut anunțul despre transferul lui Ștefan Baiaram: „Nu mă ascund”

Fostul internațional a analizat situația decarului oltean, punând la îndoială o eventuală mutare a acestuia în străinătate la finalul sezonului.

Ștefan Baiaram a anunțat încă din luna martie, după o victorie în Cupa României împotriva celor de la CFR Cluj, că decizia despărțirii de Universitatea Craiova a fost luată. „Da, cu siguranță la vară voi pleca. Eu și conducerea știm că o să plec”, a spus atunci mijlocașul în vârstă de 23 de ani.

Totuși, Gică Craioveanu privește situația dintr-un alt unghi. Lăsat pe banca de rezerve în startul partidei cu FC Argeș de la Mioveni, Baiaram a primit un semnal de alarmă public din partea fostului atacant al grupării din Bănie.

Probleme de atitudine și un viitor incert

Craioveanu este de părere că pierderea statutului de titular incontestabil îi scade drastic fotbalistului șansele de a prinde un contract important. Potrivit legendei din Bănie, perioada nefastă pe care o traversează jucătorul este strict legată de mentalitate și de o serie de frustrări acumulate.

„Eu spun că la Fane a fost supărarea aceea când nu a fost lăsat să plece. Și, al doilea lucru, cred că ține un pic de atitudine. Eu consider că trebuie să-și schimbe atitudinea, i-am spus-o personal și nu mă ascund. Când a avut atitudine, a făcut diferența, a dat goluri, assist-uri. Acum, mi se pare că joacă la ce-o ieși, nu mai are motivație și nu poți face performanță așa. Poți pierde echipa națională, poți pierde un contract bun”, a zis Craioveanu la Digi Sport.

Fostul fotbalist a punctat că mijlocașul cotat la 4,5 milioane de euro va trebui să își regăsească pofta de joc dacă vrea să prindă un contract în afara țării.

„Nu este clar că pleacă, nu sunt atât de convins, mai ales în situația actuală, nu e titular la Craiova, nu e titular la echipa națională, nu prea ai motiv să speri la un transfer bun, mai bun decât oferta pe care a avut-o Craiova acum 7-8 luni. Atunci a intrat într-un con de umbră și nu reușește să iasă. Dacă nu-și va schimba atitudinea, va fi foarte greu pentru el. Totul a plecat de la Mirel, acel conflict cu el, când a refuzat să fie rezervă și a preferat să stea în tribune. Parcă nu vrea să dribleze. Ești tehnic, scoate adversari din joc! Unde devin jucătorii mari? În careu! E foarte greu să te atace, mai ales când ai talent. Poți să scoți un penalty, poți s-o dai la vinclu, poți să faci ce vrei. Acolo decid fotbaliștii. Un antrenor te duce până în 25 de metri, de acolo intervine talentul”, a mai transmis Craioveanu.

În acest sezon, Ștefan Baiaram a adunat 44 de prezențe în toate competițiile pentru Universitatea Craiova, marcând 12 goluri și oferind 6 pase decisive. Pentru echipa națională a României, mijlocașul a bifat până acum 4 selecții, reușind să înscrie o dată.

