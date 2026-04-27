Amir Kiarash
Formația ardeleană e preocupată și de viitor, nu doar de finalul sezonului actual.

Universitatea Cluj are gânduri serioase pentru următoarea perioadă. Pentru că echipa are șanse mari la titlu, dar e și calificată în finala Cupei României, unde va întâlni Craiova, la Sibiu, pe 13 mai.

Așadar, aproape sigur, „șepcile roșii“ vor fi în cupele europene, în vară. Și, de aceea, e nevoie de un lot numeros, dar și competitiv din punct de vedere valoric. Așa se și explică decizia conducerii de a promova un atacant de mare viitor în lotul primei echipe.

Eduardo Bodnar a semnat cu Universitatea Cluj

Potrivit fcucluj.ro, Cristiano Bergodi va avea un nou elev sub comanda sa. Vorbim despre atacantul Eduardo Bodnar (16 ani), care a semnat primul contract de profesionist cu Universitatea Cluj.

Născut în Rădăuți (județul Suceava), Bodnar a început fotbalul la echipa locală Cenizia Rădăuți, urmând a trece pe la grupele de juniori ale celor de la FC Botoșani, înainte de a ajunge la ”U”, în urmă cu doi ani și jumătate. De meserie atacant central, Eduardo a câștigat Liga Elitelor U16 alături de echipa noastră, în stagiunea 2023-2024, în urma unei finale cu Universitatea Craiova, decisă la lovituri de departajare, unde una dintre reușite i-a aparținut chiar tânărului vârf care evolua la acea vreme la o categorie superioară de vârstă. A continuat să performeze alături de formația U16 și în sezonul viitor, când a cucerit Cupa Elitelor, după un ultim act cu Farul (4-0), în care a punctat printr-o lovitură de cap. Pe lângă aceste performanțe colective, jucătorul nostru se poate lăuda cu nu mai puțin de 45 de goluri pe durata precedentului an competițional, în timp ce, în sezonul în curs, a înscris de 16 ori pentru echipa U17 a Universității, printre care și un hattrick decisiv în victoria cu Rapid (3-2), livrând alte trei pase decisive. Bodnar nu a rămas dator la nivelul performanțelor nici sub tricolor, acolo unde, alături de selecționata U17, s-a calificat în Liga A a preliminariilor Campionatului European, grație victoriei cu Azerbaijan (5-1) și remizelor cu Franța (1-1) și Israel (1-1)“, a fost prezentarea făcută de sursa citată pentru noul coleg al veteranilor Chipciu (36 de ani) și Nistor (37 de ani).

