Fanii cer ca legenda lui Liverpool sa fie CONCEDIATA dupa ce au aparut inregistrari cu el la petrecerea de titlu

Jamie Carragher e acuzat de englezi ca a luat parte la petrecerea de titlu de pe strazile din Liverpool. Tot mai multe voci cer ca unul dintre cei mai importanti experti Sky sa fie concediat!

Carragher a ignorat recomandarile facute de autoritati si de club si a mers alaturi de suporteri la petrecerea din centrul orasului. Sefii Sky trebuie sa ia acum o decizie in privinta contractului sau. Surse apropiate fotbalistului spun ca acesta se apara spunand ca doar l-a insotit pe fiul sau la petrecere si ca a respectat masurile de distantare fizica impuse.



Incidentul vine la doi ani dupa ce fostul capitan al lui Liverpool a scuipat in trafic doi fani care au incercat sa intre in dialog cu el in timp ce conducea. Atunci, Carragher a scapat de demitere.