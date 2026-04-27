Final de eră: Lewandowski pleacă! Barcelona i-a găsit înlocuitor: 120 de milioane de euro

Golgheterul polonez Robert Lewandowski (37 de ani) nu va continua la FC Barcelona și în sezonul următor.

Robert Lewandowskifc barcelonaAtletico MadridJulian Alvarez
Robert Lewandowski își încheie contractul cu FC Barcelona în această vară, iar conducerea catalanilor a decis să îi propună prelungirea înțelegerii, după o întâlnire cu impresarul Pini Zahavi.

BBC: Robert Lewandowski pleacă de la Barcelona

În cele din urmă, Lewandowski a refuzat și va pleca de la Barcelona în această vară, anunță BBC. Polonezul, care va împlini 38 de ani în august, joacă pe Camp Nou din 2022, când a fost achiziționat de la Bayern Munchen pentru 45 de milioane de euro.

  • 17 goluri și 4 pase decisive a reușit Lewandowski la Barcelona în cele 14 de meciuri pe care le-a jucat în actuala stagiune

Robert Lewandowski se pregătește să sărbătorească al treilea titlu de campion al Spaniei. Cu 5 runde înainte de final, Barcelona are un avans de 11 puncte față de Real Madrid.

Pe lângă trofeele din LaLiga, Lewandowski mai are în palmares o Cupă a Spaniei și trei Supercupe. În total, polonezul a marcat 118 goluri în 188 de apariții.

Barcelona îl vrea pe Julian Alvarez, dar Atletico cere o sumă uriașă

BBC scrie că Barcelona va intenționa în vară să transfere doi noi atacanți, iar prioritatea clubului ar fi Julian Alvarez (26 de ani). Atletico Madrid ar solicita însă cel puțin 120 de milioane de euro pentru campionul mondial cu Argentina, preț ce se poate dovedi prohibitiv pentru catalani.

În ceea ce privește al doilea atacant, Barcelona ar căuta un profil diferit - "un jucător mai agresiv fără minge, mai dispus să facă presing și să joace pe spații reduse", a mai scris sursa citată.

Publicitate
