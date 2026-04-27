Final de eră: Lewandowski pleacă! Barcelona i-a găsit înlocuitor: 120 de milioane de euro

Robert Lewandowski își încheie contractul cu FC Barcelona în această vară, iar conducerea catalanilor a decis să îi propună prelungirea înțelegerii, după o întâlnire cu impresarul Pini Zahavi.

BBC: Robert Lewandowski pleacă de la Barcelona

În cele din urmă, Lewandowski a refuzat și va pleca de la Barcelona în această vară, anunță BBC. Polonezul, care va împlini 38 de ani în august, joacă pe Camp Nou din 2022, când a fost achiziționat de la Bayern Munchen pentru 45 de milioane de euro.

17 goluri și 4 pase decisive a reușit Lewandowski la Barcelona în cele 14 de meciuri pe care le-a jucat în actuala stagiune

Robert Lewandowski se pregătește să sărbătorească al treilea titlu de campion al Spaniei. Cu 5 runde înainte de final, Barcelona are un avans de 11 puncte față de Real Madrid.

Pe lângă trofeele din LaLiga, Lewandowski mai are în palmares o Cupă a Spaniei și trei Supercupe. În total, polonezul a marcat 118 goluri în 188 de apariții.