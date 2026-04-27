Inter, depunctată pe final de sezon? Scandalul din Italia poate arunca în aer lupta la titlu

Inter, depunctată pe final de sezon? Scandalul din Italia poate arunca în aer lupta la titlu Serie A
Fotbalul italian este zguduit de un nou scandal, după ce au apărut suspiciuni de corupție în Serie A. Inter Milano, echipa antrenată acum de Cristi Chivu, se află în prim-plan.

Gianluca Rocchi, cel care desemnează arbitrii din Serie A și Serie B, este anchetat pentru complicitate la fraudă sportivă. De asemenea, Andrea Gervasoni, șeful arbitrilor VAR, este anchetat și el din același motiv.

Cazul Rocchi și Gervasoni | Ce riscă Inter în cazul în care va fi găsită vinovată

Rocchi este acuzat că ar fi făcut anumite delegări favorabile lui Inter în sezoanele 2023/2024 și 2024/2025, dar și că ar fi exercitat presiuni asupra oficialilor din camera VAR.

Printre meciurile investigate se numără Inter - Verona 2-1 (6 ianuarie 2024), Bologna - Inter 1-0 (20 aprilie 2025) și Inter - AC Milan 0-3 (23 aprilie 2025).

Gianluca Rocchi, cel care a susținut deja că este nevinovat, urmează să fie audiat în cursul acestei săptămâni. Pentru moment, niciun oficial al vreunui club nu a fost pus sub acuzare.

Mattia Grassani, un cunoscut avocat în drept sportiv, a explicat însă ce ar risca Inter în cazul în care va fi pusă sub acuzare și va fi găsită vinovată în acest caz: de la o depunctare, care ar putea fi aplicată încă din acest sezon, până la retrogradare.

"În momentul de față, ancheta îi vizează pe Rocchi și Gervasoni. Nu există persoane afiliate cluburilor sau echipelor care să răspundă în mod direct. Este prematur să facem ipoteze, dar, dacă în plan sportiv s-ar constata responsabilități, sancțiunile prevăzute sunt foarte severe: pentru cei vinovați, minimum patru ani de suspendare, iar pentru cluburi, penalizări de cel puțin 3 puncte sau, dacă se dovedește că aceștia au acționat în numele cluburilor, retrogradarea.

Având în vedere că suntem la final de aprilie, dacă un club ar fi găsit vinovat, cred că există timp ca sancțiunea să fie aplicată în acest sezon, cel târziu în cel viitor. 

Procedurile penale și sportive se desfășoară în paralel. În prezent, Parchetul Federal a solicitat documentele de la Parchetul din Milano și cred că, din punct de vedere al termenelor, nu va întârzia în analizarea acestora. 

Audierile pentru Rocchi și Gervasoni sunt programate în zilele următoare. Procedura sportivă trebuie finalizată în termen de 60 de zile de la deschidere, cu posibilitatea unei prelungiri de încă 60 de zile", a spus Mattia Grassani, pentru DAZN, citat de fcinter1908.it.

Marotta neagă orice implicare a lui Inter

Giuseppe Marotta, președintele lui Inter, a negat categoric orice implicare a clubului în acest caz.

"Am aflat totul din presă, iar comunicatele și declarațiile făcute ne uimesc. Nu avem arbitri preferați sau nepreferați și am acționat cu cea mai mare corectitudine.

Anul trecut, în mod obiectiv, am avut decizii nefavorabile, confirmate chiar și de autoritățile de arbitraj, cum ar fi penalty-ul neacordat în Inter - AS Roma. Astăzi ne gândim doar la titlu.

Inter nu este implicată în această chestiune și va rămâne la fel și în viitor. Nu am nimic de adăugat în această privință", a spus Marotta, duminică, înaintea remizei dintre Torino și Inter (2-2).

Cristi Chivu a refuzat să comenteze

De asemenea, și Cristi Chivu a fost întrebat despre acest caz după remiza cu Torino, însă antrenorul român al lui Inter a refuzat să comenteze.

"Eu sunt aici să vorbesc despre fotbal. Sunt antrenor și sunt plătit să pregătesc meciurile cât mai bine posibil, să aduc liniște și motivație. Nu mi-am făcut treaba bine azi la scorul de 2-0 și îmi asum responsabilitatea", a spus Cristi Chivu.

