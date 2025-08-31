Pep Guardiola a confirmat că Rayan Cherki, transferat în această vară de la Lyon pentru 36,5 milioane de euro, va lipsi două luni din cauza unei rupturi musculare la cvadriceps.



Fix ce nu voia Guardiola să audă! „Daună” de 37 de milioane de euro



Francezul de 21 de ani, care reușise să marcheze chiar la debutul său în Premier League, a fost deja scos din lotul „Les Bleus” pentru meciurile cu Ucraina și Islanda din preliminariile CM 2026.



Absența sa complică serios situația lui City, care are un start ratat de sezon: doar trei puncte în primele trei etape și două înfrângeri consecutive, cu Tottenham și Brighton.



În lipsa lui Cherki, Guardiola pierde un jucător creativ înaintea unei perioade de foc: derby-ul cu Manchester United, duelul cu Napoli din Liga Campionilor și meciul cu Arsenal, toate programate imediat după pauza internațională.

