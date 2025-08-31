„Lupii” au obținut o singură victorie în primele 7 etape și ocupă locul 12 în Superligă, cu doar 6 puncte.



Potrivit GSP, oficialii ploieșteni au luat deja legătura cu Mehmet Topal, cel care a mai antrenat echipa în două mandate: iulie - decembrie 2024 și martie - mai 2025.

Deși încă urmează cursurile pentru licența UEFA Pro, pe care o va finaliza în 2026, turcul ar putea reveni rapid pe banca Petrolului.



Mehmet Topal, aproape de a treia aventură la Petrolul



Rezultatul meciului cu Farul, programat luni, 1 septembrie, ar putea decide viitorul lui Ciobotariu. O înfrângere pe litoral ar însemna aproape sigur despărțirea de antrenorul instalat în vară.



Topal și-a încheiat ultimul mandat la Ploiești după 8 partide, în care a dus echipa pe locul 3 în play-out. La plecare, a spus că experiența din România a fost „specială” și că a rămas fan al Petrolului.



Situația complicată a echipei este agravată și de problemele de lot. Sergiu Hanca a intrat în vizorul conducerii și al galeriei după prestațiile șterse, în timp ce Huja și Keita au fost vânduți pentru a echilibra bugetul clubului.



Liviu Ciobotariu are o singură victorie în 7 meciuri la cârma „lupilor”. Petrolul va juca luni, 1 septembrie, cu Farul la Ovidiu, de la 21:00, LIVE TEXT pe Sport.ro!

