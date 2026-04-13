Echipa lui Michael Carrick este condusă pe „Old Trafford” cu 2-1 în momentul redactării acestui articol.

Leeds a lovit de două ori în prima repriză a meciului prin Okafor (5', 29'), în timp ce Manchester United a rămas în zece oameni și marcat prin Casemiro (69'), în a doua parte.

Eliminarea rarismă în Manchester United - Leeds: ce a făcut Lisandro Martinez

„Diavolii Roșii” au rămas în zece oameni din minutul 56, după ce arbitrul partidei i-a acordat cartonașul roșu lui Lisandro Martinez.

Fundașul argentinian a sărit la cap cu atacantul lui Leeds, Dominic Calvert-Lewin, dar în săritură l-a tras de păr pe englez în mod intenționat.

Cu toate că Marinez a sperat că arbitrii din camera VAR să nu dea importanță incidentului, centralul Tierney a fost chemat să revadă faza și a luat decizia de a-l elimina pe fundașul central de la Manchester United.

Această situație nu este des-întâlnită în fotbal, dar tragerea intenționată de păr a unui adversar nu este permisă și se sancționează cu cartonaș roșu, lucru care s-a și întâmplat.