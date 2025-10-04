Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani), antrenorul Universității Cluj, a anunțat în direct, la finalul meciului pierdut cu Csikszereda, scor 1-2, că vrea să își rezilieze contractul cu formația ardeleană.



Ioan Ovidiu Sabău a cerut în direct la TV rezilierea contractului cu U Cluj



U Cluj a făcut un meci slab și a fost învinsă de nou-promovata din Miercurea Ciuc, care a obținut astfel prima victorie din istoria clubului în Superliga României.



Rezultatul a fost picătura care a umplut paharul pentru Sabău, care a lăsat să se înțeleagă că nu mai are energie pentru a continua alături de formația pe care o antrenează din august 2023.



„În momentul de față prea multe nu sunt de spus, ați văzut cum arătăm. E clar că acești jucători au nevoie de încredere, să fie susținuți. Eu personal voi avea o discuție cu conducerea să reziliem contractul pe cale amiabilă, să găsim o înțelegere. Am mai cerut asta înainte de începerea campionatului, în perioada de pregătire.



Era foarte greu să accepte rezilierea pentru că veneam după un an excepțional, poate cel mai bun din istoria clubului. Acum decizia va fi mai ușoară. Există o înțelegere, un contract cu clauze. Trebuie să avem o discuție și să găsim o cale. Echipa are nevoie de altceva.



Prea multe nu vreau să spun, la cald sunt multe de spus și nu vreau să îmi pară rău. Au nevoie de susținere, transferuri nu mai pot fi făcute, și ei trebuie ajutați și susținuți inclusiv de fanii noștri care sunt dezamăgiți, supărați și nemulțumiți și de mine 100%.



Voi avea o discuție cu cei din conducere să vedem ce este cel mai bine pentru acest club și această echipă. Știu exact ce s-a întâmplat la începutul pregătirii, când am terminat campionatul cu realizări importante. Nu s-a putut rezilia atunci contractul, acum cred că și pentru cei din conducere va fi mai ușor având în vedere forma echipei.



În play-off am anticipat ce se va întâmpla, am discutat cu conducerea de ce avem nevoie. Nu vreau să înțeleagă că ei sunt de vină pentru că vreau să reziliem.



Nu e importantă persoana mea, trebuie găsite soluții pentru a scoate echipa din această perioadă.Nu vreau să spun prea multe. E greu din 5-6 metri să punem mingea în poartă, să câștigăm dueluri. Sunt probleme care trebuie rezolvate. Poate e vorba și de pregătire”, a spus Sabău la finalul meciului.



După 12 etape, U Cluj este pe locul 9, cu 14 puncte, și vine după o serie de rezultate oscilante. În sezonul trecut, „Șepcile roșii” au terminat pe locul 7 și au ajuns până în finala Cupei României.

