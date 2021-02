Uitati de Champions League! Golul care face inconjurul planetei, marcat in Liga a 4-a! Sutul unui englez era sa RUPA poarta!

Southend a intalnit-o pe Forest Green in runda cu numarul 31 din League Two, insa nimeni nu se astepta la un super gol in aceasta partida.

Aflata pe locul 2, Forest Green, spera sa obtina a 4-a victorie consecutiva si sa treaca pe primul loc, dupa ce Cambridge UTD a pierdut meciul jucat in etapa.

Insa, Southend, aflata pe ante-penultimul loc inaintea etapei, a produs supriza si a invins cu 3-1 pe terenul celor de la Forest, iar asta si datorita unei super executii a lui Nathan Ferguson.

Jucatorul a prins o 'racheta' de la 40 de metri, executie care nu i-a dat absolut nici o sansa portarului gazdelor. Golul marcat de englez in minutul 70 a fost si ultimul al partidei, gazdele incercand in zadar egalarea.

What an utterly sensational goal!

Nathan Ferguson scores what could be a crucial goal in #Southend's season!???????? pic.twitter.com/yA1J32r5T6