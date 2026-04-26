GALERIE FOTO Scene incredibile în Anglia: Un jucător a făcut KO un fan pe teren, după promovarea dramatică a echipei

Scene incredibile în Anglia: Un jucător a făcut KO un fan pe teren, după promovarea dramatică a echipei Fotbal extern
Bucuria promovării a degenerat în Anglia. Mijlocașul Hiram Boateng riscă o sancțiune aspră după ce a fost filmat lovind cu pumnul un suporter, la finalul meciului decisiv cu Rochdale.

York City a obținut promovarea directă în League Two (EFL) în urma unei remize obținute in extremis pe terenul celor de la Rochdale, în partida care a decis câștigătoarea din National League. Gazdele au deschis scorul în minutul 95, rezultat care o trimitea pe York la baraj, însă Josh Stones a restabilit egalitatea în minutul 103. Golul a asigurat oaspeților primul loc, iar ambele reușite au fost urmate de invazii ale terenului din partea suporterilor.

Haos pe gazon la fluierul final

Potrivit presei britanice, imediat după finalul partidei, mijlocașul Hiram Boateng a îngenuncheat pe gazon, copleșit de dramatismul obținerii promovării. Situația a scăpat de sub control când un grup de fani a intrat pe teren și s-a îndreptat spre el.

Unul dintre suporteri, a cărui afiliere nu este clară, a fost surprins punând mâinile pe jucător în timp ce acesta se afla la pământ. Deși doi stewarzi și alți fani au intervenit rapid pentru a-l îndepărta pe bărbat, Boateng s-a ridicat, a ocolit personalul de securitate și s-a îndreptat spre el. Fotbalistul i-a aplicat fanului un croșeu de stânga, o lovitură care l-a trimis pe acesta direct pe gazon.

Imaginile au fost surprinse de fanii aflați în tribuna echipei gazdă. Până în acest moment, cluburile nu au oferit un punct de vedere oficial, deși au fost contactate de jurnaliști pentru clarificări. În urma acestor evenimente, fotbalistul lui York City este pasibil de suspendări și măsuri disciplinare majore.

Viktor Orban își cedează mandatul de parlamentar. Susține că se va concentra pe „reorganizarea părții naționale”
Elias Charalambous, surprins în Anglia alături de un manager din Premier League. Reacția presei din Cipru
Antrenorul lui Rațiu este pe lista unui club din Anglia. Ajunge și internaționalul român în Premier League?
Confuzie totală! A văzut două galbene în Anglia - Uruguay, dar n-a fost eliminat
Tragic! A murit la doar 21 de ani după ce a fost lovit de o maşină
Torino - Inter, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 19:00: Cristi Chivu, foarte aproape de Scudetto
L-a înlocuit pe Ilie Dumitrescu și a salvat echipa de la retrogradare: „Nu a mai venit”
Iga Swiatek a abandonat în turul al treilea la Madrid
Arbitrul Szabolcs Kovacs, acuzat după CFR - ”U” Cluj 1-0! L-a iertat de cartonaș roșu
O neglijență cât un titlu?! Szabolcs Kovacs nu a ezitat când a văzut greșeala din CFR Cluj - „U” Cluj

Mirel Rădoi, făcut praf la primul meci în Turcia! Debut cu stângul la Gaziantep

Grecii au descris într-un singur cuvânt PAOK-ul lui Lucescu după finala pierdută cu OFI Crete

Vinicius cere un salariu astronomic la Real Madrid! Decizia luată de conducere

El ar fi noul antrenor al lui Real Madrid din vară! Va fi pe bancă la Cupa Mondială

Lovitură pentru FCSB! MM Stoica: „S-a terminat!”



L-a înlocuit pe Ilie Dumitrescu și a salvat echipa de la retrogradare: „Nu a mai venit”
E gata! Cosmin Olăroiu are oferta pe masă
Marian Iancu a pus tunurile pe un antrenor din Superliga: „Ești principalul vinovat!”
Fața la Joc, LIVE la PRO TV și pe VOYO, de la 13:30! Diana Bulimar și Sorin Pârcălab sunt invitații speciali
Louis Munteanu, „on fire” în MLS: omul meciului și primul gol pentru DC United
Exemplu pentru Dinamo! Echipa fabuloasă din Anglia care luna trecută era pe locul 20 și acum este în Top 5
Cel mai ecologist club din lume scrie din nou istorie! Prima femeie va antrena o echipă masculină din ligile profesioniste engleze
York City - Wigan Athletic, ora 21:45. Spectacolul din FA Cup, LIVE pe PRO ARENA și VOYO
Golul anului in Anglia s-a marcat in liga a 5-a! Cum poti sa faci tiki-taka FARA nicio investitie si cu jucatori anonimi
stirileprotv Dronă a Rusiei, prăbușită în orașul Galați. MApN anunță că a detectat alte ”fragmente” în județul Tulcea

protv Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

stirileprotv Top 5 țări care te plătesc să te muți acolo. Într-una dintre ele poți cumpăra locuințe cu mai puțin de 1 euro

stirileprotv Greșeala care trebuie evitată dacă ai o mașină cu transmisie automată. Ce să nu faci niciodată la semafor

