York City a obținut promovarea directă în League Two (EFL) în urma unei remize obținute in extremis pe terenul celor de la Rochdale , în partida care a decis câștigătoarea din National League. Gazdele au deschis scorul în minutul 95, rezultat care o trimitea pe York la baraj, însă Josh Stones a restabilit egalitatea în minutul 103. Golul a asigurat oaspeților primul loc, iar ambele reușite au fost urmate de invazii ale terenului din partea suporterilor.

Haos pe gazon la fluierul final

Potrivit presei britanice, imediat după finalul partidei, mijlocașul Hiram Boateng a îngenuncheat pe gazon, copleșit de dramatismul obținerii promovării. Situația a scăpat de sub control când un grup de fani a intrat pe teren și s-a îndreptat spre el.

Unul dintre suporteri, a cărui afiliere nu este clară, a fost surprins punând mâinile pe jucător în timp ce acesta se afla la pământ. Deși doi stewarzi și alți fani au intervenit rapid pentru a-l îndepărta pe bărbat, Boateng s-a ridicat, a ocolit personalul de securitate și s-a îndreptat spre el. Fotbalistul i-a aplicat fanului un croșeu de stânga, o lovitură care l-a trimis pe acesta direct pe gazon.

Imaginile au fost surprinse de fanii aflați în tribuna echipei gazdă. Până în acest moment, cluburile nu au oferit un punct de vedere oficial, deși au fost contactate de jurnaliști pentru clarificări. În urma acestor evenimente, fotbalistul lui York City este pasibil de suspendări și măsuri disciplinare majore.