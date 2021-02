"Nu a fost nicio diferenta intre noi si ei!" Nicolae Stanciu, increzator dupa remiza cu Leicester: "Mergem in Anglia sa ne calificam in optimi"

Slavia Praga a obtinut o remiza pe teren propriu, in turul 16-imilor Europa League, scor 0-0, cu Leicester.

Nicolae Stanciu a fost pe teren pentru aproape 75 de minute, iar la finalul partidei s-a declarat increzator in sansele echipei sale de a se califica in optimi.

Romanul a declarat ca nu s-a vazut nicio diferenta pe teren intre Slavia Praga si Leicester, care este una dintre echipele de top din Anglia.

"Cred ca e un rezultat corect si bun pentru noi. Stiam ca va fi greu, Leicester e intre primele trei din Anglia. E important ca n-am primit gol, dar n-am jucat la egal. Ne gandim deja la retur. Mergem acolo cu incredere ca ne putem califica.

I-am simtit puternici pe teren, e normal, se lupta la titlu in Anglia, nu a fost usor, dar cred ca am facut un meci bun. Pe teren nu a fost nicio diferenta intre ei si noi. Cred ca va fi si mai greu in retur, dar calificarea se joaca, nu cred ca e cineva favorit", a declarat Nicolae Stanciu dupa meciul din Europa League.

Returul dintre Slavia Praga si Leicester se va disputa pe 25 februarie, de la ora 22:00.