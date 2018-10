"Esti smecher? Hai se ne batem!" Un atacant din Premier League s-a enervat pe comentatorul care l-a criticat si l-a provocat la o LUPTA IN RING

Desi a marcat in acest sezon cu Everton si Man United, tot a primit critici.

Romania U21 - Liechtenstein U21, marti, 21:00, PRO X! Romania - Serbia, duminica, ora 16:00, in direct la PROTV! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Atacantul celor de la West Ham, Andriy Yarmolenko, l-a provocat la o lupta in ring pe analistul si comentatorul ucrainean, Wladimir Kobelkov, dupa ce acesta i-a criticat forma sportiva! Yarmolenko a impresionat in Premier League dupa transferul de la Borussia Dortmund, reusind sa inscrie goluri importante cu Everton sau Manchester United.



"In tineretea mea ma bateam mult. Au fost victorii si infrangeri. Este normal pentru un baiat, pentru un barbat. Vreau sa anunt urmatoarea mea lupta. Nu vreau sa il mai aud pe Kobelkov vorbind. Vreau sa-l provoc pentru o lupta si sa ma razbun pentru toate lucrurile spuse in direct. Astept un raspuns" a fost mesajul lui Yarmolenko intr-un interviu pentru Xsport.

Yarmolenko se afla in lotul Ucrainei pentru partida cu Cehia din UEFA Nations League.