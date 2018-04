Neymar, tot mai aproape de transferul anului! Rivaldo l-a dat de gol: "Din informatiile pe care le am e foarte probabil sa semneze!" Unde ajunge omul de 222 de milioane

Neymar poate pleca de la PSG dupa doar un sezon. Brazilianul este sfatuit sa revina in fotbalul spaniol.

Marele Rivaldo i-a recomandat lui Neymar sa plece de la PSG pentru a putea creste. Rivaldo considera ca fotbalul francez nu reprezinta o provocare suficient de mare pentru pentru Neymar si il sfatuieste pe acesta sa revina in Spania... la Real Madrid.

"Neymar poate fi cel mai bun jucator din lume, dar daca va ramane la PSG nu va reusi asta. Trebuie sa plece de la PSG. In fotbal, ca sa fii cel mai bun, trebuie sa joci in Spania. La Bacelona este dificil, dar din informatiile pe care le am din partea apropiatilor sai este foarte probabil sa semneze cu Real Madrid in viitorul apropiat. Aici poate fi cel mai bun jucator din lume", a declarat Rivaldo conform ESPN.

In ultima perioada presa internationala a speculat intens pe seama unei eventuale plecari a jucatorului pe care PSG a platit 222 de milioane de euro, iar clubul al carui nume a aparut cel mai des in discutie a fost cel al Realului.