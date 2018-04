Dan Petrescu, despre "scenariul perfect" pentru derby-ul cu Steaua: 3 penalty-uri inventate!

Dan Petrescu s-a suparat pe arbitri si vrea sa plece din Romania.

Nervos pentru penalty-ul acordat gresit pentru Poli Iasi, Dan Petrescu a anuntat ca vrea sa plece din Romania la finalul acestui sezon.

A continuat pe acelasi ton si la conferinta de presa si a anuntat cum ar vrea sa se decida derby-ul din weekend, FCSB - CFR Cluj.

"Trebuie sa facem un meci fenomenal, sa avem noroc, sa avem un arbitru care sa ne dea si noua trei penalty-uri pe care le meritam, si sa nu fie penalty, si lor sa nu le dea nimic."

"Poate asa, dar in rest va fi greu pentru ca Steaua are cel mai bun lot, au tot ce e mai bun, si e normal sa fie acolo."

"Cred ca daca eram lasati in acest playoff, aveam vreo patru puncte mai mult, si am fi fost pe primul loc. Dar am fost executati pentru ca noi am tacut si altii au vorbit.", a spus Petrescu.

FCSB si CFR Cluj, despartite de doua puncte in clasament, se intalnesc duminica pe National Arena, in etapa a 7-a din playoff.