Când spui Cantona, spui eleganță, inteligență tactică, aroganță, valoare, goluri memorabile, spirit, tupeu, glorie și retragere prematură. Dar vezi și celebrul guler ridicat, semnul încrederii și al personalității sale regale, dar și celebra lovitură de kung-fu asupra unui spectator care-l înjurase grosolan.



„I am not a man, I am Cantona!”, este una din celebrele sale replici. Și, într-adevăr, francezul nu era un om, nu era un fotbalist, ci mult mai mult de atât, un lider, un conducător, un Rege, așa cum l-au și încoronat suporterii lui United: „King Eric”.



King Eric Întâiul, Regele Premier League, fotbalistul care a pus bazele dominației lui Manchester United din anii 90. Să vă spun povestea lui.



Eric Cantona | Viața zbuciumată înainte de Premier League



Născut la Marseille pe 24 mai 1966 (împlinește în curând 59 de ani), Eric Cantona a jucat mai întâi, până să ajungă în Premier League, pentru Auxerre, Marseille și Nimes, unde s-a remarcat pentru conflictele dese cu antrenorii și conducătorii. Când era la Auxerre, în 1987, a fost suspendat trei luni (pedeapsă redusă la două luni) după ce a avut o intervenție grosolană asupra unui jucător de la Nantes.

Anul următor a devenit campion european cu național U21 a Franței, înscriind trei goluri în sfertul de finală cu Anglia! Imediat a venit transferul la Marseille, echipa lui de suflet din orașul natal. La scurtă vreme, l-a insultat la tv pe selecționerul naționalei, Henri Michel, și a primit o suspendare de un an pentru meciurile naționalei!



În ianuarie 1989, la un amical cu Torpedo Moscova, a șutat mingea în public și și-a smuls tricoul în momentul în care a fost înlocuit. Marseille l-a suspendat o lună! Avea doar 23 de ani și trecuse prin trei suspendări majore.