Replica enigmatică a lui Cantona a venit în cadrul unei conferințe de presă, susținută cu 28 de ani, după o audiere la tribunalul Croydon Magistrates’ Court, în urma faimoasei sale lovituri de kung-fu aplicată fanului de la Crystal Palace, Matthew Simmons.

Când a fost rugat să comenteze asupra agresiunii sale în fața unei săli pline de jurnaliști, acesta a spus: "Când pescărușii urmăresc barca, o fac pentru că ei cred că sardinele vor fi aruncate în mare."

Zeci de ani de speculații cu privire la sensul din spatele acestor cuvinte au fost alimentate de însăși tăcerea lui Cantona, care anterior a susținut că "fraza înseamnă exact ceea ce înseamnă".

Francezul a dezvăluit acum că tăcerea sa îndelungată vizavi de acest subiect a fost o răzbunare împotriva presei care l-a "distrus".

Cantona explică ce a vrut să zică

Cantona a explicat într-un interviu pentru presa din Franța, citat de The Guardian, cum a ajuns să rostească acea frază.

"După verdict, cei de Manchester United și-au dorit cu tărie să vorbesc cu presa. Nu am vrut, dar mi-au spus că e important să vorbesc. Așa că am spus: 'OK, voi vorbi cu presa, în sensul în care vor ei să vorbesc - voi spune orice tâmpenie'.

Au vrut să vorbesc, am vorbit. Tocmai a ieșit pe gură (n.r. - fraza celebră) și apoi am plecat. Iar presa a încercat s[-i dea un sens filozofic.

Știi, mi-a venit așa... poate a venit din subconștientul meu și poate inconștient i-am dat și un sens, dar cel mai bun sens al frazei ar fi fost: 'tu mă pui să vorbesc, eu vorbesc și cui îi pasă dacă au sens sau nu cuvintele?'", a spus Eric Cantona.

Pe 25 ianuarie 1995, după ce a fost eliminat într-un meciu din campionat cu Crystal Palace, Cantona a uimit lumea fotbalului aplicându-i un picior unui suporter care îl înjura, în timp ce părăsea terenul.

Cantona, care a marcat 82 de goluri și a câștigat patru titluri cu United în Premier League a spus, cu ceva timp în urmă, că momentul său preferat în tricoul "diavolilor roșii" a fost atunci când l-a lovit pe fanul lui Palace.

„Cel mai bun moment al meu? Am multe momente frumoase, dar cel pe care îl prefer este acela când l-am lovit cu piciorul pe huligan”, a susținut legenda de pe Old Trafford.