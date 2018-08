A inceput noua era la Rapid! El este noul actionar: buget record, 1 milion € in Liga 3 // "Meciul cu CSA Steaua m-a convins!"

Victor Angelescu este noul actionar de la Rapid.

Rapid a intrat de azi intr-o noua era, odata cu prezentarea oficiala a noului actionar - Victor Angelescu, un om de afaceri de 34 de ani care va asigura o mare parte din bugetul clubului.

Angelescu a preluat un pachet de 40% din actiuni, iar deocamdata este neclar cine detine restul de 60%. Un lucru este cert: "Nu va exista un actionar majoritar la Rapid", spun oficialii clubului.

Alaturi de Victor Angelescu, au fost prezenti azi la conferinta de presa Daniel Pancu, Constantin Schumacher si Florin Manea.

Impresarul Manea urmeaza sa detina un rol important in alcatuirea unei strategii de transferuri pe viitor.

Obiectivul clubului: promovarea in Liga 1 in 2020.

Sezonul trecut, Victor Angelescu a detinut clubul Sportul Snagov, si spune ca a fost convins sa vina la Rapid dupa ce a vazut meciul dintre Academia Rapid si CSA Steaua.

"Acela a fost momentul in care mi-am dat seama ca merita sa investesc intr-un club cu traditie, cu suporteri. Am luat legatura cu Nico (Daniel Niculae), cu Pancu, si am inceput discutiile", a spus Victor Angelescu.

Rapid va avea un buget de 1 milion de euro in noul sezon de Liga a 3-a.