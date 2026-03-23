Vineri, 27 martie (21:45), reprezentativa Angliei o întâlnește pe Uruguay, iar marți, 31 martie (21:45) o va înfrunta pe Japonia, în două meciuri de pregătire pentru CM 2026 din vară.

Trent Alexander-Arnold îl înțeapă pe selecționerul Angliei după ce a ratat convocarea la națională. Vinicius a intervenit

În lista selecționerului Thomas Tuchel de 35 de jucători convocați pentru cele două jocuri de pregătire a fost omis Trent Alexander-Arnold, fundașul dreapta care s-a transferat la Real Madrid vara trecută.

După ce a bifat o jumătate de oră în victoria cu 3-2 din ultima etapă a Spaniei contra celor de la Atletico Madrid, Trent Alexander-Arnold a scris un mesaj cu venin pe rețelele social media.

”Real Madrid. Și nimic mai mult”, a scris fundașul pe rețelele social media. Publicațiile britanice consideră că a fost un mesaj pentru selecționerul Thomas Tuchel care l-a lăsat acasă pentru jocurile de pregătire cu Uruguay și Japonia.

Vinicius i-a răspuns la postare lui Trent Alexander-Arnold: ”Omul meu, T!”, a scris starul lui Real Madrid. Mesajul a generat peste 18.000 de aprecieri, iar postarea fundașului, 500.000.